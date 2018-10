O percurso vai ser reinaugurado no sábado, depois de ter sido recuperado e melhorado pelo município de Pedrógão Grande, ao abrigo de uma candidatura com vista a recuperar as infraestruturas municipais afectadas pelos incêndios.

A Câmara de Pedrógão Grande procedeu à recuperação do percurso pedestre "Contra a Corrente em Direcção ao Açude", que tinha sido destruído pelo incêndio de 17 de Junho de 2017, anunciou esta quinta-feira a autarquia.



O percurso, que se situa junto à praia fluvial do Mosteiro, vai ser reinaugurado no sábado, dia 6, depois de ter sido recuperado e melhorado pelo município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, ao abrigo de uma candidatura com vista a recuperar as infraestruturas municipais afectadas pelos incêndios.



Em nota de imprensa, a Câmara, liderada por Valdemar Alves (PS), revelou que o momento será assinalado com um passeio pedestre por este trilho de cerca de três quilómetros.



A autarquia recordou que submeteu cinco candidaturas ao Centro 2020, entre elas o percurso pedestre "Contra a Corrente em Direcção ao Açude", num valor de 4,8 milhões de euros que serão financiados a 85% e os restantes 15% assegurados pelo Fundo de Emergência Municipal.



Estes apoios destinam-se à "recuperação das infraestruturas e equipamentos que sejam considerados essenciais à vida das populações, nomeadamente o abastecimento de água, estradas municipais e arruamentos urbanos, sinalética e segurança rodoviária ou equipamentos municipais de lazer e turismo".



As cinco candidaturas apresentadas pelo município de Pedrógão Grande enquadram-se nas áreas da regeneração de áreas afectadas pelo incêndio, reabilitação e recuperação de estradas e caminhos municipais, reposição de infraestruturas afectadas da rede de distribuição de água e reabilitação de edifícios municipais. A substituição e reposição da sinalética afectada já foram, segundo a Câmara, concluídas.



Segundo a Câmara, o trilho "Contra a Corrente em Direcção ao Açude" é um dos 10 percursos pedestres do concelho.



"Trata-se de um percurso aconselhado para qualquer época do ano, com um grau de dificuldade fácil com desníveis pouco significativos, uma pequena rota circular com partida e chegada junto ao acesso à Praia Fluvial do Mosteiro com passagem por locais de elevado interesse e beleza", lê-se na nota.



O trilho permite "contactar com a natureza e com o passado deste concelho, directamente ligado à Ribeira de Pera e às infraestruturas aqui instaladas".



Ao longo deste percurso é possível observar os antigos sistemas de rega, com os seus açudes e levadas, bem como as ruínas de velhos moinhos e de lagares de azeite, lê-se ainda na nota.



O incêndio que deflagrou em 17 de Junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.