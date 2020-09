O vereador João Marques (PSD) do Município de Pedrógão Grande acaba de ser impedido, pela câmara, de reassumir o cargo, suspenso há meses, confirmou ajunto do próprio.Deputado à Assembleia da República, Marques tinha pedido a suspensão do mandato autárquico por um ano (limite máximo) e confessa, agora, "espanto e perplexidade" com deliberação camarária.O impedimento de reassumir um lugar na vereação resulta de uma medida aprovada com o voto de qualidade do líder da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves (cuja candidatura de recondução em 2017 foi patrocinada pelo PS, depois de ter sido sido eleito em 2013, pelo PSD, precisamente para suceder a João Marques, que liderara o município durante 16 anos).Valdemar Alves e o vereador Nelson Fernandes (PS) insurgiram-se contra a pretensão de João Marques. Margarida Guedes (PS e ex-vice-presidente da autarquia) e Raul Garcia (PSD) acataram o desejo do deputado. O antigo líder do município (1998-2013) disse àque vai impugnar a deliberação camarária em sede de Tribunal Administrativo.Para João Marques, a mais recente reunião da câmara municipal, encerrada devido a falta de quórum na sequência das saídas da ex-vice-presidente e de Raul Garcia, foi reatada, "de forma irregular", mediante comparência de outro vereador do PSD, António Figueira (director pedagógico da ETPZP - Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal)."Figueira foi levado aos Paços do Município pelo administrador da ETPZP Eduardo Moreira", declarou àJoão Marques.Até ao momento, não foi possível obter uma reacção do presidente da câmara de Pedrógão Grande.Margarida Guedes foi apeada da vice-presidência da câmara municipal, no começo deste ano, e ficou sem pelouros por iniciativa de Valdemar Alves. Antigo inspector da Polícia Judiciária, Alves convidara Margarida Guedes a transitar para a função de diretora da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, cujas quotas pertencem à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão (51%) e à câmara local.