O autarca João Marques (PSD), da Câmara de Pedrógão Grande (PS), vai ser reintegrado na vereação mediante decisão do Tribunal Administrativo de Leiria, cujo teor desautoriza o líder do Município, Valdemar Alves.O impedimento de reassumir um lugar na vereação resultara de uma medida aprovada com o voto de qualidade de Valdemar Alves (cuja candidatura de recondução em 2017 foi patrocinada pelo PS, sendo que ele tinha sido eleito em 2013, pelo PSD, precisamente para suceder a João Marques, que liderara o Município durante 16 anos).O teor da decisão judicial, a que ateve acesso, decreta uma "autorização provisória", irrecorrível, para prosseguimento do exercício de funções de vereador. Para a magistrada que proferiu a decisão, o alcance da medida atende à necessidade de acautelar os direitos do autarca social-democrata.O vereador, a desfrutar desde 26 de dezembro de 2019 de suspensão do mandato, iria perdê-lo se ela se prolongasse para lá de um ano de vigência. O líder do Município, Valdemar Alves, e o vereador Nelson Fernandes (PS) insurgiram-se contra a pretensão de Marques, enquanto Margarida Guedes (PS) e Raul Garcia (PSD) acataram o desejo do autarca social-democrata.Margarida Guedes foi apeada da vice-presidência da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, no começo deste ano, e ficou sem pelouros por iniciativa de Valdemar Alves. Antigo inspector da Polícia Judiciária, Alves convidara Margarida Guedes a transitar para a função de directora da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, cujas quotas pertencem à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão (51%) e à Câmara local.