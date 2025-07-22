Sábado – Pense por si

Portugal

Câmara de Loures apresentou queixa ao MP contra "comercialização de barracas" no Talude

Lusa 22 de julho de 2025 às 22:23
As mais lidas

"Estão a comercializar barracas a dois mil e três mil euros cada cinco metros quadrados, com garantia de luz e água", disse Ricardo Leão.

O presidente da Câmara Municipal de Loures revelou hoje que apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público denunciando uma "teia criminosa" de "comercialização de barracas" no bairro do Talude Militar.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Estão a comercializar barracas a dois mil e três mil euros cada cinco metros quadrados, com garantia de luz e água", disse Ricardo Leão, numa cimeira organizada pela SIC Notícias, apontando que entre março e julho "quadriplicou o número" de habitações precárias no Talude Militar.

Questionado pelos jornalistas da SIC Notícias sobre que "teia criminosa" é essa, Ricardo Leão adiantou: "É uma só pessoa, que está identificada, que tem lá uma barraca também."

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Ricardo Leão Média
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Câmara de Loures apresentou queixa ao MP contra "comercialização de barracas" no Talude