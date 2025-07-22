Câmara de Loures apresentou queixa ao MP contra "comercialização de barracas" no Talude

"Estão a comercializar barracas a dois mil e três mil euros cada cinco metros quadrados, com garantia de luz e água", disse Ricardo Leão.
O presidente da Câmara Municipal de Loures revelou hoje que apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público denunciando uma "teia criminosa" de "comercialização de barracas" no bairro do Talude Militar.
"Estão a comercializar barracas a dois mil e três mil euros cada cinco metros quadrados, com garantia de luz e água", disse Ricardo Leão, numa cimeira organizada pela SIC Notícias, apontando que entre março e julho "quadriplicou o número" de habitações precárias no Talude Militar.
Questionado pelos jornalistas da SIC Notícias sobre que "teia criminosa" é essa, Ricardo Leão adiantou: "É uma só pessoa, que está identificada, que tem lá uma barraca também."
