Câmara de Lisboa atribuiu contrato a ex-autarca socialista duas vezes

A autarquia de Lisboa contratou por duas vezes uma empresa de Joaquim Morão. Município terá simulado consulta ao mercado, recorrendo a duas empresas de um amigo de Morão.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) contratou por duas vezes uma empresa do ex-autarca socialista Joaquim Morão em detrimento de duas outras empresas de um amigo do histórico do PS. Os contratos tiveram, no seu conjunto, um valor de 96 mil de euros. A Câmara de Lisboa diz que os contratos foram todos feitos dentro da lei.



A 26 de Maio de 2015 autarquia lisboeta dirigiu um convite a três empresas para "um apoio técnico de assessoria experiente na área da gestão de projectos e da construção de equipamentos e infra-estruturas municipais". As empresas visadas foram a AJNR – Consultores Lda; a Remir – Consultores, Engenharia e Arquitectura Lda; e a JLD – Consultoria Unipessoal Lda, informa o jornal Público.



As duas primeiras empresas (AJNR e Remir) eram detidas por António João Realinho — que à data estava a ser julgado por por burla e falsificação — e a última (JLD) por Joaquim Morão, membro da Comissão Política Nacional do PS e ex-autarca de Castelo Branco. Os dois homens são amigos e já tiveram negócios juntos no passado.



A contratação proposta pela CML, liderada por Fernando Medina à altura do envio do convite, tinha o preço base de 22.500 euros.



As duas empresas detidas por Realinho não responderam ao convite da CML e o contrato foi então celebrado com a empresa de Morão que, dias depois de ter recebido o convite, mudou de nome. Anteriormente era Joaquim Morão — Consultoria Unipessoal Lda e depois passou a JLD – Consultoria Unipessoal, Lda.



Apesar da denominação ter sido apenas alterado a 29 de Maio, o convite tinha sido enviado a 26, já em nome da JLD – Consultoria Unipessoal, Lda. Isto é: o convite foi feito em nome de uma sociedade que não existia com aquela designação ainda.



Quando cessou o contrato, a 31 de Dezembro de 2015, a Câmara fez um novo convite, semelhante ao anterior, a 26 de Março de 2016 para as mesmas três empresas. As empresas de Realinho voltaram a não responder, tendo sido escolhia a de Morão. Desta vez o contrato foi no valor de 73.788 euros mais IVA para 17 meses.



Em declarações ao jornal diário, a Câmara de Lisboa justificou o convite dirigido às empresas por saber das suas "qualidades, características ou capacidades, bem como os meios humanos a afectar pelas mesmas à prestação de serviços a contratar". Mas ao que o jornal apurou, a AJNR nunca fez um contrato relativo a gestão de projectos e obras públicos e a Remir tinha apenas um contrato feito com a Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova, que tinha como provedor Joaquim Morão.



Relativamente à contratação da JLD, a autarquia refere que "eram do conhecimento do município os meios a afectar [pela JLD] à prestação de serviços na pessoa de Joaquim Morão, cujo curriculum, capacidade e experiência para as funções são do conhecimento geral". Joaquim Mourão foi um autarca que presidiu às câmaras de Idanha-a-Nova e Castelo Branco, durante quase três décadas, e que foi feito comendador pelo Presidente da República Cavaco Silva.