Ex-autarca só podia ser contratado com consulta a três empresas

Segundo os estatutos da CML Joaquim Mourão só poderia ter sido contratado como consultor se fossem analisadas propostas de três empresas. A Câmara reforça a confiança no empresário.

A Câmara de Lisboa difundiu um comunicado no sábado onde garantia que a contratação de Joaquim Morão, ex-autarca socialista, como seu consultor cumpriu "escrupulosamente" o Código dos Contratos Públicos. No documento a autarquia diz que "é falso e ofensivo" classificar como "simulação de contratos a existência de outras consultas no processo, que são facultativas, quando tal não era minimamente exigido pela lei", como terá denunciado o jornal Público em artigo publicado no mesmo dia, mas que se referia a "simulação de consulta" e não de contratos.



No entanto, de acordo com o Boletim Municipal nº 894, no segundo suplemento, de 7 de Abril de 2011, as consultas a que se refere a autarquia não são facultativas, mas sim obrigatórias. O segundo ponto do artigo 47º do Boletim determina que "nos procedimentos pré-contratuais por ajuste directo, os serviços convidam no mínimo três entidades para a apresentação de propostas". Esta norma mantém-se em vigor apesar de o o Código dos Contratos Públicos em vigor em 2015 e em 2016 não obrigar à consulta de mais do que um fornecedor em caso de ajuste directo para a aquisição de bens e serviços de valor entre 5 mil e 75 mil euros.



Segundo a Câmara de Lisboa a Norma de Controlo Interno (NCI) aprovada por António Costa visa "assegurar melhores práticas de gestão, de transparência e de prestação de contas, designadamente em matéria de (…) e de consultas a diversas entidades nos procedimentos de ajuste directo".



A NCI de Lisboa obriga à consulta de pelo menos três entidades nos ajustes directos, havendo cinco excepções, nenhuma delas verificadas na atribuição de dois contratos a Joaquim Mourão.



O comunicado da CML diz ainda que Joaquim Morão "foi de dedicação e competência inexcedível" no cumprimento dos dois contratos pelos quais recebeu 96 mil euros ao longo de 23 meses. Segundo a câmara a sua função "não era produzir relatórios nem participar em órgãos executivos de onde resultam actas", tendo o ex-autarca coordenado intervenções e entidades, apoiado a vereação na tomada de decisão e resolvido "diariamente problemas que surgem em qualquer obra". O Público diz que nas respostas prestadas anteriormente ao jornal, a autarquia não tinha apontado um único problema concreto que o consultor tenha resolvido, nem indicou um qualquer sinal dos serviços por ele prestados.



A terminar, o comunicado diz que "uma vez concluídos os trabalhos de preparação do programa de investimentos é intenção da CML continuar a contar com a colaboração de Joaquim Morão no apoio à sua execução".