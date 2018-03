Homem apanhado a mais de 180 km/h transportava 13 quilos de haxixe

O homem foi detido na Ponte Vasco da Gama, durante uma acção de patrulhamento preventivo, no âmbito da Operação Páscoa da GNR.

O Destacamento de Trânsito de Torres Vedras, do Comando Territorial da GNR de Lisboa, deteve na sexta-feira um homem, de 33 anos, na posse de 13 quilos de haxixe, o equivalente a 26 mil doses individuais.



Segundo afirma a GNR em comunicado, o homem foi detido na Ponte Vasco da Gama, durante uma acção de patrulhamento preventivo, no âmbito da Operação Páscoa da GNR.



"Foi detectado um condutor, através de um controlo móvel (viatura com radar), a circular na Ponte Vasco da Gama, a velocidades superiores a 180 quilómetros por hora e a efectuar algumas manobras perigosas. A velocidade a que seguia e a condução irregular do automobilista chamaram a atenção das autoridades que acabaram por interceptar a viatura.



Ao ser abordado pela GNR, "o condutor mostrou-se bastante nervoso, tentando furtar-se à fiscalização", diz aquela força de segurança. Dado o comportamento do condutor, os militares realizaram uma busca à viatura, tendo sido encontradas cerca de 1400 "bolotas" de haxixe, acondicionadas em 14 pacotes, o que corresponde a cerca de 26 mil doses individuais".



O detido será conduzido este sábado ao Tribunal Judicial de Loures.