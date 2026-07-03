Piscinas grátis, água e espaços frescos: as medidas de vários concelhos para combater o calor

As temperaturas elevadas que têm atingido o país levaram vários municípios a avançar com medidas extraordinárias de apoio à população. Enquanto o alerta se mantém em vigor, multiplicam-se as iniciativas para ajudar os residentes a enfrentar os dias mais quentes do ano. Conheça algumas das respostas adotadas por diferentes concelhos portugueses.



Onda de calor chega a Portugal HUGO DELGADO/LUSA

Barcelos

Durante este sábado e domingo, as piscinas municipais exteriores ficam abertas à população, com entrada gratuita. Embora o espaço tenha capacidade limitada, o município considera promover a rotatividade dos visitantes, caso haja pessoas à espera. O plano inclui ainda a instalação de quatro postos de distribuição de água na Avenida da Liberdade e mais dois na Alameda das Barrocas, assim como a disponibilização de espaços municipais onde a população poderá permanecer durante os picos de calor. É o caso da Biblioteca Municipal, Galeria Municipal, Torre Medieval e Posto de Turismo.

Castelo Branco

Até dia 10 de julho, Castelo Branco terá uma rede de Refúgios Climáticos para refrescar a população. Com ambiente fresco e lugares sentados para repouso, são quatro os espaços que integram esta rede: Centro de Empresas Inovadoras (CEI) - Zona Bar (dias úteis, das 11h00 às 17h00); Quinta do Moinho Velho - Sala (todos os dias, das 11h00 às 17h00); USALBI - Sala de Formação (todos os dias, das 11h00 às 17h00); e Quinta do Chinco - Sala de Formação (dias úteis, das 11h00 às 17h00).

Covilhã

Durante o fim de semana ficam abertos ao público alguns espaços preparados pelo município para acolher a população nestes dias de calor. Climatizados e com condições de repouso, o auditório municipal, a biblioteca municipal e o complexo desportivo da cidade estarão abertos entre as 11h00 e as 18h00.

Leiria

Foi um dos concelhos mais afetados pelas tempestades. Agora enfrenta o calor e o município decidiu criar uma linha de WhatsApp para avisos da proteção civil (chamado Leiria Proteção Civil) para que os locais possam acompanhar os avisos e alertas do concelho. Para subscrever, o contacto do canal é +351 964 045 881.

Lisboa

O site da Câmara de Lisboa tem uma lista de espaços mais frescos que recomenda para estes dias de calor, de bibliotecas a museus, sem medidas adicionais terem sido avançadas à população. No entanto, as estações do Metropolitano de Lisboa do Oriente, Rossio e Santa Apolónia vão estar abertas fora do horário de funcionamento para pessoas em situação de sem-abrigo, revelou à Lusa o município.

Maia

Apesar de não ter divulgado nos canais oficiais, a Câmara Municipal da Maia comunicou às redações que está prevista "a disponibilização de espaços climatizados para apoio dedicado para acolher idosos isoladas que não disponham de condições adequadas nas suas habitações", cita a agência Lusa. Para garantir o acesso a esses espaços, o município criou uma linha verde, disponível entre as 10h00 e as 19h00, através da qual os cidadãos podem solicitar apoio: 800 210 123.

Matosinhos

Durante este período de mais calor, a presidente da Câmara Municipal, Luísa Salgueiro, revelou num vídeo que as igrejas do concelho de Matosinhos vão estar de portas abertas entre as 12h00 e as 18h00.

Reguengos de Monsaraz

Numa publicação partilhada no Facebook, a Câmara Municipal informou a população que o Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz abre as portas sábado e domingo em formato Local de Abrigo Temporário (LAT), entre as 9h00 e as 19h00. Com "temperatura controlada, água potável, zonas de descanso, instalações sanitárias e acessibilidade", segue as orientações da DGS para fazer frente à onda de calor. Será ainda distribuída água pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, Bombeiros, GNR e estabelecimentos de ensino, assim como reforçados os cuidados no Centro de Acolhimento Animal.

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