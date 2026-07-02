Declarada situação de alerta em Portugal continental devido à onda de calor

Situação de alerta começa esta sexta-feira à meia-noite e termina às 23:59 horas de segunda-feira, 6 de julho.

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O Governo decidiu declarar a situação de alerta em todo o território continental devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que "apontam para um significativo agravamento do risco de incêndios rurais".



Lisboa Manu Fernandez/AP

"O Governo, pelos ministros da Defesa Nacional, das Infraestruturas e Habitação, da Administração Interna, da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ambiente e Energia, da Cultura, Juventude e Desporto, e da Agricultura e Mar, declarou a situação de alerta em todo o território continental", lê-se no comunicado enviado às redações.

A situação de alerta começa esta sexta-feira à meia-noite e termina às 23:59 horas de segunda-feira, 6 de julho.

A situação de alerta, declarada devido ao elevado risco de incêndio em grande parte do território continental, prevê várias medidas de "caráter excecional".

De destacar a proibição de acesso e circulação a espaços florestais incluídos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndio, a proibição de realização de queimadas, proibição de realização de trabalhos em espaços florestais e em espaços rurais que recorram a "motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal".

Está também proibida a utilização de fogo de artifício durante o período de alerta decretado pelo Governo.

(Notícia atualizada às 14:31 horas com mais informação)