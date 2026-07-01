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A casa, o carro e as atividades ao ar livre: 19 recomendações da DGS para o calor

Isabel Dantas 08:58
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Temperaturas nos próximos dias serão muito elevadas em Portugal Continental.

A onda de calor que a partir desta quarta-feira vai pintar de amarelo e laranja o mapa de Portugal Continental promete durar aproximadamente dez dias, com temperaturas que podem chegar aos 43 graus em algumas regiões do país. 

Os próximos dias serão muito quentes
Os próximos dias serão muito quentes Gonçalo Oliveira

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu preocupações, reconhecendo que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade, à semelhança do que aconteceu outros países europeus recentemente afetados pelo calor extremo.

Por isso, a Direção Geral da Saúde deixou já uma série de recomendações, com particular ênfase para a hidratação:

- Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

- Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia;

- Utilize roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB;

- Mantenha-se em ambientes frescos arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

- Utilize protetor solar, com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

- Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer no exterior;

- Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente, proteja-se com roupa larga e chapéu e trabalhe acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

- Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

- Tenha especial atenção com os doentes crónicos, grávidas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

- Se está grávida modere a atividade física, evite a exposição direta ao sol e ingira frequentemente líquidos;

- Assegure que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

- Contacte e acompanhe os idosos e outras pessoas que vivam isoladas. Assegure a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

- Se é doente crónico, ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24;

- No período de maior calor, corra as persianas ou portadas. Ao entardecer deixe que o ar circule pela casa;

- Se estiver num espaço público climatizado, proteja-se, use sempre máscara e mantenha a distância física.

- Mantenha-se informado quanto às previsões meteorológicas e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde;

- Em caso de emergência ligue 112

- Para mais informações ligue para o Centro de Contacto SNS24: 808 24 24 24.

Já a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, por seu lado, alertou para o aumento do risco de afogamento nos próximos dias e apelou às autoridades para incluírem este risco nas mensagens de aviso à população.

Hoje os avisos agravam estão no nível laranja, o segundo mais grave, em toda a região do Alentejo e o distrito de Castelo Branco, pois, além das temperaturas máximas, também as mínimas vão estar elevadas.

A situação vai estender-se a outros distritos no continente logo na quinta-feira, com aviso laranja alargado pelo menos até às 10:00 de sexta-feira, nos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Faro.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.

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