A casa, o carro e as atividades ao ar livre: 19 recomendações da DGS para o calor

Temperaturas nos próximos dias serão muito elevadas em Portugal Continental.

A onda de calor que a partir desta quarta-feira vai pintar de amarelo e laranja o mapa de Portugal Continental promete durar aproximadamente dez dias, com temperaturas que podem chegar aos 43 graus em algumas regiões do país.



Os próximos dias serão muito quentes Gonçalo Oliveira

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu preocupações, reconhecendo que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade, à semelhança do que aconteceu outros países europeus recentemente afetados pelo calor extremo.

Por isso, a Direção Geral da Saúde deixou já uma série de recomendações, com particular ênfase para a hidratação:

- Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

- Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia;

- Utilize roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB;

- Mantenha-se em ambientes frescos arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

- Utilize protetor solar, com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

- Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer no exterior;

- Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente, proteja-se com roupa larga e chapéu e trabalhe acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

- Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

- Tenha especial atenção com os doentes crónicos, grávidas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

- Se está grávida modere a atividade física, evite a exposição direta ao sol e ingira frequentemente líquidos;

- Assegure que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

- Contacte e acompanhe os idosos e outras pessoas que vivam isoladas. Assegure a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

- Se é doente crónico, ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24;

- No período de maior calor, corra as persianas ou portadas. Ao entardecer deixe que o ar circule pela casa;

- Se estiver num espaço público climatizado, proteja-se, use sempre máscara e mantenha a distância física.

- Mantenha-se informado quanto às previsões meteorológicas e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde;

- Em caso de emergência ligue 112

- Para mais informações ligue para o Centro de Contacto SNS24: 808 24 24 24.

Já a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, por seu lado, alertou para o aumento do risco de afogamento nos próximos dias e apelou às autoridades para incluírem este risco nas mensagens de aviso à população.

Hoje os avisos agravam estão no nível laranja, o segundo mais grave, em toda a região do Alentejo e o distrito de Castelo Branco, pois, além das temperaturas máximas, também as mínimas vão estar elevadas.

A situação vai estender-se a outros distritos no continente logo na quinta-feira, com aviso laranja alargado pelo menos até às 10:00 de sexta-feira, nos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Faro.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.

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