Buscas no Brasil e em Portugal para desmantelar rede de tráfico de droga

A Polícia Federal de Salvador, na Bahia, lançou esta terça-feira uma mega-operação com o objetivo de desmantelar uma rede de tráfico de droga que operava em Portugal e no Brasil, refere um comunicado emitido pela Polícia Federal local.





43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Já a polícia portuguesa vai cumprir três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga.

A Operação Descobrimento tem o objetivo de "desarticular [uma] organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína". Estão a ser levados a caboAs investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato privado, pertencente a uma empresa portuguesa pousou no aeroporto internacional de Salvador para abastecimento. Após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos no corpo da aeronave.A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que funcionava nos dois países. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador e pela Justiça portuguesa.A operação contou ainda com a colaboração da DEA (Drug Enforcement Administration - Agência norte-americana de combate às drogas), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal.Contactada pela, a PJ remeteu esclarecimentos para mais tarde.