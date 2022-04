Investigação SÁBADO. Ex-presidente do sindicato do SEF investigada

Em março do ano passado, ficou a saber-se que Manela Nisa, funcionária do SEF e ex-presidente do sindicato, trabalhava também para a empresa dos brasileiros Rowles Magalhães e Ricardo Agostinho, agora suspeitos de tráfico de droga. O caso de Manuel Nisa chegou ao Ministério Público. Para ver, pelas 21h, na CMTV.