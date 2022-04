Exclusivo SÁBADO. Polícia federal descarta definitivamente João Loureiro da rede de tráfico internacional desmantelada hoje

Operação Descobrimento levou a detenção de sete pessoas entre Portugal e o Brasil. No centro da investigação esteve a droga descoberta no jato privado onde viajou João Loureiro no ano passado. À SÁBADO, o empresário mostra-se surpreendido com a dentenção de Rowles Magalhães.