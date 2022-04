Brasil: Na mesma semana foram desmanteladas duas redes de tráfico internacional

As autoridades brasileiras desmantelaram duas redes internacionais de tráfico de droga na mesma semana. A Operação Descobrimento que teve a intervenção das autoridades portuguesas, pôs fim a uma rede que usava jatos privados para trazer cocaína para Portugal. Já outra megaoperação aconteceu no Rio Grande do Sul e levou à detenção de 58 suspeitos, refere o site O Globo.