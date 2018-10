Oficial de ligação aos adeptos do Sporting detido no âmbito das agressões em Alcochete

Bruno Jacinto, o funcionário do Sporting que tinha o cargo de oficial de ligação aos adeptos, e mais concretamente às claques aquando dos ataques à Academia de Alcochete, foi detido esta terça-feira no âmbito da investigação do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa à invasão ao centro de estágios de Alcochete e às agressões aos jogadores e equipa técnica do clube, avança a CMTV

Jacinto dirigente telefonou ao director de operações da Academia de Alcochete às 16h55 de 15 de Maio, 14 minutos da invasão do centro de estágios do clube. Nessa chamada, Bruno Jacinto terá revelado a Ricardo Gonçalves, responsável pela segurança da Academia, que elementos da Juventude Leonina iam a caminho "para falar com a equipa", segundo o Expresso.

Jacinto terá tido conhecimento prévio do crime, da sua preparação e execução, sem nada fazer para o evitar – e ajudou à fuga dos agressores para que não fossem detidos. O ex-dirigente responde por crimes de terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e dano com violência.Bruno Jacinto, que não estava em Alcochete na altura do crime, a 15 de Maio, chegou logo depois das agressões. E evitou que o grupo onde estava Fernando Mendes fosse preso. Permitiu que Nuno Torres saísse e levou-o no seu carro até ao BMW que aquele tinha estacionado a poucos quilómetros. A seguir deu-lhe entrada na academia com o BMW para que retirasse os chefes da Juve Leo, entre os quais Fernando Mendes. Esta quarta-feira será presente ao juiz, no Tribunal do Barreiro. Arrisca prisão preventiva.