Capa n.º 735

Ana Catarina Mendes. O nome não tem (ainda?) direito a um "ismo" que o acompanhe nem são muitos os que arriscam a pô-la na pole position da corrida à liderança socialista no pós-costismo. Mas a secretária-geral adjunta do PS saiu do Congresso da Batalha com paoderes e estatuto reforçados num partido que lhe atribui os louros de uma vitória tão esmagadora quanto inesperada nas últimas eleições autárquicas.Se antes do conclave socialista Ana Catarina – como é conhecida no PS – já era uma figura com peso no partido, agora domina completamente a Comissão Permanente (o órgão de gestão operacional do PS) e lidera a Comissão Nacional para a qual foi eleita como cabeça-de-lista de António Costa."Quem fica na Permanente são os mais próximos de Ana Catarina", nota um socialista próximo de Pedro Nuno Santos, que tenta desvalorizar a saída de João Galamba daquele órgão, mas que não esconde ter sido apanhado de surpresa pela notícia de que Galamba deixará de ser porta-voz do partido. Esse papel passa para Maria Antónia Almeida Santos, que faz parte do círculo mais próximo de Ana Catarina Mendes. Ana Catarina e Maria Antónia são amigas e a cumplicidade entre ambas garante comunicações sem falhas ou sobressaltos. Estas movimentações significam que Ana Catarina está a posicionar-se para um futuro combate com Pedro Nuno Santos? Não necessariamente. Mas poderá ser o rosto dos socialistas que preferem puxar o PS para o centro. A ediçãoda, nas bancas dia 30, conta-lhe os movimentos de bastidores que levam a que a número dois oficial do partido tenha cada vez mais poder.