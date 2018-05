Animal caiu no fosso quando um visitante lhe tentou dar comida, prática que é proibida pelo Jardim Zoológico.

A administração do Jardim Zoológico de Lisboa vai participar a morte de uma girafa-de-angola à Polícia de Segurança Pública. A informação foi confirmada pelo Zoo ao Observador.



A girafa morreu sábado, depois de ter caído ao fosso que separa os animais das pessoas. Um visitante, já identificado pela PSP, não respeitou a indicação para não alimentar os animais e fez com que a girafa se aproximasse demasiado da borda, não resistindo à queda. O animal, uma girafa-de-angola com 11 anos e cinco meses, tinha uma cria com seis meses.



"A morte desta girafa que nasceu no nosso Zoo, representa uma perda incalculável para todos os elementos do parque. A girafa-de-angola é uma das espécies mais emblemáticas e uma das mais queridas dos nossos visitantes. O Jardim Zoológico tem um papel concreto a desempenhar no plano da conservação dos animais. O clima temperado do país e da cidade facilita a adaptação das espécies, sendo a sua taxa de reprodução bastante boa. O facto desta girafa ter sido mãe em Novembro do ano passado, transtorna-nos ainda mais. A cria que já se alimenta sozinha, continuará integrada no restante grupo", disse o administrador do Zoo Carlos Agrela Pinheiro, num comunicado publicado no site oficial do espaço.



"Apesar dos inúmeros avisos dispersos por todo o Zoo, incluindo instalações, bilheteiras, folhetos e vídeos de apresentação de regras do parque, crianças, jovens e adultos continuam a alimentar os animais, desrespeitando as normas de segurança definidas pelo Jardim Zoológico", lê-se no mesmo comunicado. Ao Público, Inês Carvalho, do departamento de marketing do Jardim Zoológico, garantiu que o incidente "aconteceu ao lado da placa a pedir que não alimentem os animais".



A girafa-de-angola encontra-se classificada como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A caça e a perda do habitat são apontadas como as maiores ameaças à sobrevivência desta espécie.