Bráulio Moreira, o homem do Chega virado ao trabalho que “precisa de afetos”

A prestação do candidato do Chega, Bráulio Moreira, no debate autárquico de 10 de setembro comprometeu as aspirações do partido de extrema-direita no município de São Brás de Alportel. Apesar do desaire, Chega vai com ele “até ao fim”.

O episódio remonta a 10 de setembro, data na qual Bráulio Moreira, candidato pelo Chega à autarquia de São Brás de Alportel, no Algarve, se referiu – durante um debate – ao primeiro-ministro, António Costa, como se tratando de "um indiano vingativo", entre outras tiradas caricatas. O assunto não ficou esquecido e voltou à ordem do dia depois de Ricardo Araújo Pereira ter esmiuçado as intervenções deste candidato no programa Isto É Gozar com Quem Trabalha, emitido no passado domingo, na SIC. Depois da notícia do Observador, de 17 de setembro, que dava conta de que o Chega deveria "afastar o candidato nos próximos dias", João Graça, presidente da Distrital de Faro do partido confirmou à SÁBADO esta terça-feira que Bráulio Moreira irá "até ao fim", mas não fala em confiança política.



"O que nos importa é o ser humano. Bráulio Moreira teve graves problemas familiares que o afetaram", começou por dizer João Graça, numa breve chamada telefónica com a SÁBADO, para justificar o comportamento erróneo do candidato durante o debate que ocorreu no mesmo dia em que o ex-chefe de Estado Jorge Sampaio morreu. "Neste momento não faria sentido retirar a candidatura", acrescentou.



Bráulio Moreira, empresário agropecuário de 41 anos, é um homem "virado ao trabalho, honesto e sincero". É com estas palavras que João Graça descreve o candidato escolhido pelo partido de André Ventura para disputar a câmara do município algarvio com as restantes quatro listas concorrentes (o atual presidente, Vítor Guerreiro, PS; Bruno Sousa Costa, PSD; Antonino Costa, CDU e Francisco Laplaine Guimarães, CDS) .