Referiu-se a António Costa como "indiano vingativo", numa participação num debate que chegou à televisão. Chega é a quarta força política no concelho.

Bráulio Moreira, o candidato do Chega em São Brás de Alportel, conseguiu 146 votos



Bráulio Moreira, o candidato do Chega à Câmara de São Brás de Alportel, conquistou 146 votos. Uma intervenção de Bráulio Moreira num debate, em que se referiu a António Costa como "indiano vingativo" e lançou acusações sobre a morte de Jorge Sampaio, foi transmitida num episódio do programa Isto É Gozar com Quem Trabalha, de Ricardo Araújo Pereira.