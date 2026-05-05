Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Brasil poderá exportar 'jetfuel' para Portugal caso seja necessário

Lusa 05 de maio de 2026 às 19:45
Capa da Sábado Edição 5 a 11 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 5 a 11 de maio
As mais lidas

A garantia foi dada pelo ministro brasileiro da Energia e Minas a Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia. "Estamos tranquilos".

O Brasil poderá aumentar a exportação de combustível para aviação ('jetfuel') caso venha a escassear nos aeroportos portugueses, disse esta terça-feira a ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, no parlamento.

Receção do Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, no Palácio Nacional de Belém
Receção do Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, no Palácio Nacional de Belém Mariline Alves

A governante disse que foi durante a recente visita a Portugal do Presidente Lula da Silva que obteve a garantia, por parte do ministro brasileiro da Energia e Minas, de que o Brasil poderá fornecer 'jetfuel' a Portugal, caso venha a ser necessário.

Durante uma audição regimental no parlamento, a ministra do Ambiente garantiu que a Galp assegura a produção de 80% das necessidades de 'jetfuel' e que tem "contratos seguros e fornecedores seguros para os restantes 20%".

Admitiu, no entanto, que caso exista um agravamento da crise energética, "poderá haver alguma contenção" no fornecimento de combustível para aviação no fim do verão.

"Estamos tranquilos, monitorizamos a situação todas as semanas e estamos em contacto com países fornecedores", disse ainda.

A Galp tem assegurado que não se antecipam disrupções do fornecimento de combustível para a aviação, apesar das perturbações no abastecimento criadas pela guerra do Irão, estando já a adotar medidas para reforçar a segurança de abastecimento e armazenagem.

A Comissão Europeia também tem garantido que não existe escassez de combustíveis na União Europeia, mas que está a preparar-se para possíveis falhas no combustível para aviação.

Os alertas inserem-se num contexto de crise energética na UE, marcada por vulnerabilidades no abastecimento e por choques externos sucessivos, já que o bloco comunitário é dependente de importações de petróleo e derivados e está, por isso, sujeito às perturbações geopolíticas, nomeadamente no que toca ao fornecimento de querosene de aviação.

A guerra no Irão, causada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel e que agora está num período de cessar-fogo, pode afetar rotas estratégicas de transporte de petróleo, como o Estreito de Ormuz, pressionando ainda mais os preços e a disponibilidade de combustíveis, com impacto direto no setor da aviação europeia.

Perante essa instabilidade, o setor da aviação e autoridades têm reforçado medidas de contingência, com algumas companhias aéreas a avançar mesmo para a redução de voos devido ao aumento dos custos de combustível.

Artigos Relacionados
Tópicos combustíveis preços Bom preço PREC Brasil Portugal União Europeia Galp Graça Carvalho Comissão Europeia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Brasil poderá exportar 'jetfuel' para Portugal caso seja necessário