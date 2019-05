"Os bombeiros estão contra o aval que estas duas estruturas sindicais deram ao documento proposta [do Governo] e como não concordam manifestaram-se, primeiro contra estas duas estruturas sindicais junto ao quartel do comando e agora no parlamento", disse António Pascoal.



Segundo o sindicalista, tanto a estrutura que representa, como o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) estão contra a proposta defendida pelas outras duas unidades sindicais que representam os bombeiros.



António Pascoal refere que os sapadores estão contra, entre outros, o artigo que diz respeito à "disponibilidade permanente", adiantando que a redação faz com que os bombeiros "nos dias de folga possam vir a trabalhar gratuitamente se a entidade patronal assim o quiser".



De acordo com o sindicalista, os sapadores estão ainda contra o facto de a aposentação ser com mais seis anos do que o regime geral da função pública, lembrando que há regimes especiais, como o da GNR, PSP e militares, que "aos 55 anos permite que fiquem na reserva e não em linha de socorro".



"Os bombeiros passarem a aposentar-se aos 60 anos é inconcebível, impraticável. Vai colocar em risco a segurança dos bombeiros e das pessoas que socorrem. O socorro vai estar em causa", alertou.



António Pascoal avançou ainda que já esta semana vão ser marcados plenários, nomeadamente quarta, quinta e sexta-feira, para "agendar outras formas de luta para contestar o documento".



Os Sapadores Bombeiros de Lisboa estiveram em greve em janeiro durante 15 dias contra a proposta de alteração à carreira de bombeiro profissional.

