21 de agosto de 2025 às 14:17

Incêndio deflagra em navio de guerra norte-americano no Japão

Um incêndio deflagrou, na quarta-feira, no navio de guerra norte-americano USS New Orleans, na costa de Okinawa, no Japão. Dois marinheiros sofreram ferimentos ligeiros.

