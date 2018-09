Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei que nasceu de uma iniciativa do BE para salvaguardar os direitos dos inquilinos de imóveis que estão em propriedade horizontal e que foi aprovada por PS e PCP depois de várias alterações. A urgência na iniciativa legislativa tinha que ver declaradamente com a venda de dois mil imóveis da seguradora Fidelidade. Agora, o negócio está a avançar e os bloquistas apontam o dedo ao Presidente da República.

"Foi um veto cheio de afecto para com a Fidelidade", escreveu no Facebook o dirigente e deputado do BE José Manuel Pureza, ao partilhar a notícia desta sexta-feira do Jornal de Negócios que dá conta de que a Fidelidade já começou a preparar as escrituras da venda dos imóveis que devem ser adquiridos pelo fundo da Apollo.

"Marcelo Rebelo de Sousa vetou uma lei que protegia os inquilinos dos fundos abutre com o único objectivo de dar tempo à Fidelidade de vender, nada mais e nada menos, do que 2000 imóveis em bloco. Os milhares de inquilinos da Fidelidade ficaram à porta das simpatias do Presidente e desprotegidos de um despejo anunciado que a Assembleia da República quis evitar. Marcelo escolheu dar prioridade ao lucro predatório da seguradora de capital chinês em vez do direito à habitação de centenas de famílias", escreveu também naquela rede social outro dirigente bloquista, Fabien Figueiredo.

Parlamento só debate tema dia 21

Com o veto presidencial, o diploma voltou à Assembleia da República, mas, por causa das férias, a declaração do Presidente só foi lida formalmente no Parlamento esta quinta-feira na reunião da comissão permanente. E a discussão política sobre a iniciativa legislativa só se fará no plenário de dia 21 de Setembro.

Até lá, a Fidelidade pode avançar legalmente para o negócio.

Recorde-se que o objectivo da nova lei era permitir aos inquilinos exercer o direito de preferência sobre o imóvel onde vivem mesmo quando não está constituído como propriedade horizontal. É que, com as regras em vigor, em casos como os da seguradora Fidelidade a única maneira de exercer o direito de preferência é apresentar uma proposta de compra para a globalidade das fracções em venda, coisa que torna praticamente impossível aos inquilinos adquirir a fracção em que moram.

As razões do Presidente

O veto do Presidente da República aconteceu a 2 de Agosto e fundou-se em "duas razões de fundo".

Para justificar o veto, Marcelo lembrou que está em curso uma "reponderação global do regime do arrendamento urbano". Mas alertou também para a possibilidade de as novas regras virem a criar entraves ao mercado de arrendamento.

Rebelo de Sousa entende que, como estava, a legislação poderia criar "problemas a potenciais inquilinos".

"Ou seja, ao mercado de arrendamento no futuro, visto que se convida os proprietários de imóveis, designadamente os não constituídos em propriedade horizontal, a querer tê-los sem inquilinos ou só com alojamento local, para os poderem vender mais facilmente, sem a desvalorização que uma acção de divisão de coisa comum em tribunal, anterior à constituição de propriedade horizontal, pode acarretar", lê-se na nota presidencial.

Por isso, o Presidente pediu duas clarificações ao Parlamento.

"A primeira é sobre os critérios de avaliação da parte locada do imóvel não constituído em propriedade horizontal. Como o direito de preferência é exercido antes da acção de divisão de coisa comum ou de constituição de propriedade horizontal, em cujo título se especificaria o mencionado valor, pelo menos em termos de permilagem, conviria, porventura, esclarecer os critérios da determinação desse valor, matéria que desapareceu do texto no decurso do processo legislativo. E não se diga que o número 6º. do artigo 1091º. resolve esta questão, pois respeita à venda de todo o imóvel em conjunto com outros. Esse esclarecimento pouparia eventuais efeitos negativos em termos de litigiosidade judicial", escreveu Marcelo.

"A segunda clarificação, mais importante, prende-se com o facto de, na sua versão submetida a promulgação, o diploma parecer aplicar-se quer ao arrendamento para habitação, quer ao arrendamento para outros fins, designadamente comerciais ou industriais", avisa o Presidente, que acha que "a protecção do direito à habitação, justificação cimeira do novo regime legal, tem cabimento no caso de o arrendamento ser para tal uso, mas não se for para uso empresarial".

Os partidos à esquerda já tinham demonstrado abertura para fazer ajustes à lei e é isso que deve acontecer quando o diploma voltar a ser debatido no dia 21. Mas o mais certo é que, ao contrário do que pretendiam PS, BE, PCP e PEV, esta lei já não chegue a tempo de proteger os inquilinos da Fidelidade.