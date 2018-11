O fundo Apollo não pagou imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) depois da compra de 271 imóveis à seguradora Fidelidade, detida pela chinesa Fosun, no valor de mais de 425 milhões de euros. O responsável de comunicação da Fidelidade, Mário São Vicente, referiu à SÁBADO que a operação relativamente às mais de duas mil fracções foi concretizada através de apenas sete escrituras (contrariando o jornal Público, que fala de dezenas), com o documento complementar à escritura de compra e venda a revelar que "a transacção resultou de um único procedimento de concurso para a venda conjunta e simultânea de portfólio, destinado a ser comprado, e vendido, como portfólio uno e indivisível".

Segundo o jornal, é referido nas escrituras que o fundo não realizou o pagamento de imposto "ao abrigo do artigo 7º do Código do IMT", que enuncia que as aquisições de prédios para revenda são isentas de imposto. As empresas que servem agora de senhorio aos inquilinos - Meritpanorama, Fragantstrategy, Notablefrequency e Neptunecategory, todas empresas unipessoais e subsidiárias da Apollo – não apresentavam nenhuma prova que as remetesse para o exercício da actividade de comprador de prédios para revenda mas, ao anunciar esse estatuto perante a Autoridade Tributária, ficaram isentas.

Em questão estará o exercício do direito de preferência dos moradores das casas e das autarquias sobre as quase duas mil fracções em 40 concelhos por todo o país. No mês de Abril deste ano, a Fidelidade começou a enviar cartas comunicando a intenção da não-renovação do contrato de arrendamento quando este terminasse, com o contrato-promessa entre a seguradora e a Apollo a ser assinado a 16 de Junho, três dias antes da Autoridade da Concorrência, reguladora da transição, ser notificada da operação. Esta não se opôs à decisão, dado que as respectivas quotas de mercado conjuntas não ultrapassvam os cinco por cento em cada concelho.



Notícia actualizada às 11h01, com a indicação de que o não-pagamento do IMT foi feito pela Apollo e não pela Fidelidade.