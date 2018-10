O presidente das "águias", Luís Filipe Vieira, decidiu ficar em Lisboa à espera da decisão, em vez de acompanhar a comitiva do clube em Atenas, onde o Benfica jogará frente ao AEK.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) irá pronunciar-se esta terça-feira quanto à recurso apresentado pelo Benfica, avançou o jornal Record. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a realização de um jogo à porta fechada para as "águias" no passado dia 25 de Setembro, com o clube a recorrer da decisão.



O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ficou em Lisboa de maneira a esperar pela decisão do TAD - em vez de viajar com a comitiva "encarnada" para Atenas, onde o Benfica defronta esta terça-feira o AEK para a Liga dos Campeões. De acordo com fonte do Benfica ao jornal desportivo, sabendo que seria uma estadia algo demorada, o líder do clube entendeu que o melhor seria não viajar até solo helénico.



O jogo que poderá estar em vias de não receber público é precisamente o próximo a contar para o campeonato, frente ao F.C. Porto no dia 7 de Outubro. Os bilhetes para o encontro no Estádio da Luz já se encontram esgotados.



Em Atenas, estarão com os jogadores e equipa técnica das "águias" o vice-presidente e administrador José Eduardo Moniz - que se terá juntado esta terça-feira -, o administrador Rui Costa, os vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António e o vogal do Conselho Fiscal, Rui Cunha.