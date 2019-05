O Benfica diz que o clube do Porto tem em sua posse informações confidenciais e por isso pede uma indemnização de 17,7 milhões de euros.

O Benfica garantiu nas alegações escritas, no processo cível relativamente à divulgação dos mails, que o FC Porto continua a esconder segredos dos encarnados.



De acordo com a defesa do clube da Luz, os dragões têm informações sobre táticas, relatórios médicos, entre outros documentos que deviam ser confidenciais. O Benfica pede um pagamento de 17,7 milhões de indemnização ao FC Porto, aos administradores e também a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube.



