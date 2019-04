Já começa a anoitecer quando Ricardina se cruza com o habitante mais antigo do Bairro da Torre, em Camarate. A luz foi novamente abaixo e os moradores preparam-se para mais uma noite às escuras. Aqui não há blocos de habitação social nem centros de dia ou jardins de infância: estamos num descampado tosco, ventoso e enlameado, em tempos um imenso bairro de lata. Ainda resistem 36 famílias em condições desumanas. São ao todo 118 pessoas, das quais 30 são crianças com menos de 14 anos.Ricardina veio de São Tomé em 1998. Os pais já cá estavam. Ela foi a última dos 13 filhos a mudar-se para Portugal. "Vim diretamente de São Tomé para uma barraca no Bairro da Torre. Foi horrível, não aceitei esta realidade e fui embora. Virei-me para o meu pai e disse: ‘Vocês vivem aqui? Trocaram São Tomé por esta miséria?’"Além de Ricardina e doz vizinhos neste bairro às portas de Lisboa, a reportagem daconta-lhe as vidas dos habitantes da Quinta da Fonte (Loures), do Segundo Torrão (Almada), do Bairro do Cerco (Porto) e do Bairro da Esperança (Beja).

