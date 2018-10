Há actualmente duas novas propostas de lei que pretendem acabar com a situação que se tentou mudar há sete anos. Até que a aplicação do regime fique clara, um magistrado jubilado pode ganhar cerca de 11% mais do que se estivesse no activo. De acordo com os números apresentados pelo JN, por exemplo, um juiz conselheiro ganha cerca de 6.100 euros brutos e, após todos os descontos (CGA, IRS e, opcionalmente, ADSE) recebe cerca de 4.000 euros líquidos por mês — quando se jubila, leva um acréscimo mensal à volta de 700 euros, que é o valor aproximado do que antes pagava de quota como "subsídio de compensação".

"Não há fundamento legal para efectuar a dedução da percentagem da quota para a aposentação, sendo manifesta a intenção do legislador no sentido que a atribuição da pensão por jubilação não seria líquida das quotas para aCGA", concluiu uma das primeiras decisões do Supremo Tribunal Administrativo, em Janeiro de 2016.