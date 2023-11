Bebé portuguesa retirada de Gaza já está no Hospital Santa Maria

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A bebé de nacionalidade portuguesa que sobreviveu aos bombardeamentos em Gaza passou a noite no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter saído do enclave no início desta semana.





Nour tem apenas um ano e toda a família que se encontrava na zona de guerra foi morta durante os ataques israelitas na passada quarta-feira , altura em que já faziam parta da lista de cidadãos portugueses à espera de saírem da Faixa de Gaza.Agora a bebé será submetida a uma avaliação clínica e deve ficar internada no Hospital de Santa Maria. Depois de sair de Gaza, a única filha sobrevivente da família luso-israelita de Ahmed Ashour voou para Milão e ontem à tarde chegou ao aeroporto de Lisboa onde foi recebida pelo pai.A família vivia em Portugal há 9 anos, altura em que Ahmed Ashour veio para estudar. Ainda antes da escalada do conflito Khan Yunis, de 35 anos, tinha voltado com as filhas, de 12 e 1 anos, e o filho, 6, ao enclave porque uma das crianças tinha um problema de saúde e lá teriam mais apoio familiar.Anteriormente o Governo português já tinha avançado que oito cidadãos sinalizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, dois portugueses e seis familiares, conseguiram deixar o enclave através da passagem de Rafah, que liga o território ao Egito.Nessa altura a bebé ainda não tinha sido retirada por dificuldades de comunicação dos seus familiares, os avós com quem ficou depois da morte da mãe e dos irmãos que ocorreu apenas dois dias antes da retirada.Os ataques israelitas à Faixa de Gaza já fizeram mais de 14 mil mortos e 30 mil feridos, afirmam as autoridades locais, e mais de 1,7 milhões de deslocados, segundo a Organização das Nações Unidas, num território que conta com pouco mais 2 milhões de habitantes.