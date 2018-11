Está prevista para Covas do Barroso uma mina de lítio a céu aberto e, neste momento, estão a ser feitas no terreno prospecções por parte da Slipstream Resources.

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Governo sobre a mina de lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, que considera que pode colocar em causa a classificação deste território como Património Agrícola Mundial.



Na freguesia do concelho de Boticas, distrito de Vila Real, foi recentemente criada a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) para alertar e lutar contra a mina do Barroso.



Depois de uma visita a Covas do Barroso e do contacto com a associação, o deputado do BE Pedro Soares pediu esclarecimentos ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética sobre o projeto.



O parlamentar quer saber se o Governo tem conhecimento que a prospecção de lítio em curso no Barroso está a ser realizada num "território classificado como Património Agrícola Mundial, classificação que seria colocada em causa pela abertura de minas a céu aberto para exploração de lítio".



Pedro Soares perguntou ainda, através da Assembleia da República, se a "autorização para a referida prospecção foi antecedida de informação à população e às autarquias" e se "existe algum Estudo de Impacte Ambiental que suporte a ampliação da área inicial de concessão e o lítio como substância concessível".



O deputado referiu que a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) concedeu à empresa mineira australiana Savannah Resources, através da sua subsidiária Slipstream Resources Portugal, "uma área equivalente a mais de 500 campos de futebol que implicará a abertura de crateras com mais de 100 metros de profundidade destinadas à exploração de lítio".



"Com a desmatação do coberto vegetal, a decapagem do solo e a criação de crateras praticamente irrecuperáveis, a exploração de lítio a céu aberto na serra do Barroso provocaria a destruição de ecossistemas importantes para a preservação de habitats naturais de espécies ameaçadas e quase extintas, afectando dramaticamente o sistema agrossilvopastoril e a economia local, essenciais para a manutenção das populações na região", salientou.



O parlamentar disse ainda que a "escavação e remoção de 1,5 milhões de toneladas de minério por ano, apenas a centenas de metros das aldeias de Covas do Barroso, Romainho e Muro, e próximo de povoações como Vila Grande, Dornelas, Vila Pequena, Espertina, Antigo, Alijó e Lousa, originaria a poluição do ar com poeiras e afetariam a qualidade da água e do solo".



E frisou ainda que a população das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso "não foi envolvida nas decisões sobre esta matéria".