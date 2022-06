O deputado bloquista Pedro Filipe Soares afirma que a revogação do novo aeroporto faz parte de "um caos político incompreensível nos primeiros meses de uma maioria absoluta". E culpa Costa, a quem pede que assuma culpa.

BE não pede demissão de Pedro Nuno Santos mas critica "caos político incompreensível"

"Um caos político incompreensível nos primeiros meses de uma maioria absoluta." É assim que o líder parlamentar do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares descreve a revogação do primeiro-ministro António Costa da decisão do ministro Pedro Nuno Santos.