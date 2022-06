Polémica do aeroporto? Marcelo dá prioridade à Nigéria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é conhecido por comentar (quase) todos os acontecimentos políticos do país. No entanto, esta quinta-feira, o chefe de Estado optou por não comentar o pedido de revogação do despacho sobre o aeroporto feito pelo primeiro-ministro António Costa esta quinta-feira.