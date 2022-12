BE: A marcha lenta dos desanimados

As lideranças de PSD, PCP e IL mudaram, mas no BE nada parece pronto a mexer. No partido, os críticos internos descrevem deserções, apatia e até perseguições. Apesar disso, as vozes contra as duas correntes que são maioritárias no partido continuam a não fazer estragos nas eleições internas. A esperança dos que criticam as opções estratégicas da direção está numa possível união de todos os descontentes numa única moção na próxima Convenção Nacional. Mas há também quem já faça conversas a pensar na criação de um novo partido.



Neste sábado, será a vez de a distrital do Porto ir a votos e o cenário repete-se: uma lista da direção, com José Soeiro à cabeça, e uma da oposição ligada à corrente crítica interna Convergência. Quem encabeça essa oposição, Elisa Antunes, diz à SÁBADO que vai a votos para contrariar um rumo político que está a fechar o partido e a afastá-lo das bases. "A nossa direção política cristalizou entre o Parlamento e a sede nacional", critica, defendendo uma "reflexão profunda" sobre as derrotas eleitorais.



Elisa Antunes esteve entre os que defendiam uma Convenção Nacional extraordinária, mas rejeita a ideia de que o objetivo fosse afastar Catarina Martins. "Não tem nada a ver com pedir a cabeça de Catarina Martins", garante, descrevendo um partido "a fechar sedes", que perde o contacto com os aderentes. Um retrato idêntico ao traçado por um militante de Lisboa, que fala em "descontentamento e afastamento de militantes". Outro, em Santarém, aponta o dedo a "uma direção cada vez mais fechada e centralizada", num "cenário de desagregação" do BE.



No Porto, Elisa Antunes denuncia mesmo "perseguições" aos elementos da Convergência. "Temos colegas que têm processos disciplinares com suspensão e os funcionários da Convergência foram os primeiros a serem despedidos [na reestruturação do partido]", acusa.



Entre os apoiantes da Convergência fala-se numa "debandada", mas não há números que confirmem ou desmintam esta tese. Apesar de tudo, as eleições para a distrital de Lisboa, por exemplo, tiveram maior taxa de participação do que há dois anos.



Mas apesar destas críticas, a verdade é que os resultados das eleições para as distritais de Lisboa e Braga são eloquentes: em ambos os casos, a lista apoiada pela direção ganhou com uma folga confortável. Em Lisboa, Mariana Mortágua encabeçou uma lista que conquistou 21 lugares, contra os quatro eleitos na lista da oposição. Em Braga, a lista apoiada pela direção obteve onze mandatos e a da oposição apenas dois.