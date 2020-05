BE afasta deputada municipal de Salvaterra de Magos por apoio a discurso de André Ventura

O Bloco de Esquerda comunicou o afastamento de Marta Jorge do seu grupo na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, por, alegadamente, ter manifestado "envolvimento e simpatia por posições políticas incompatíveis" com o programa do partido.

O afastamento foi divulgado num comunicado emitido na semana passada pela Comissão Coordenadora Concelhia de Salvaterra de Magos (no distrito de Santarém) do BE, tendo Marta Jorge, que, como independente, foi cabeça de lista à Assembleia Municipal por este partido nas eleições de 2017, dito esta terça-feira à Lusa que a nota está "cheia de inverdades e não corresponde à realidade".

No comunicado, a concelhia do BE afirma que, "nos últimos tempos", a deputada municipal "tem vindo a revelar publicamente, nomeadamente nas redes sociais, envolvimento e simpatia por posições políticas incompatíveis com os ideais do 25 de Abril e com o programa eleitoral do Bloco, pelo qual foi eleita e que constituía o seu compromisso com o BE e com os eleitores de Salvaterra de Magos".

"Tendo sido quebrado de forma grave e reiterada, por parte de Marta Jorge, esse laço de confiança, a Comissão Coordenadora Concelhia de Salvaterra de Magos do Bloco de Esquerda decidiu, por unanimidade, afastar Marta Jorge do seu Grupo Municipal", acrescenta.

A advogada admitiu a existência de divergências com o partido pelo qual foi eleita, o que atribuiu ao afastamento do BE em relação ao projeto que foi liderado pela então candidata a presidente da câmara, Ana Cristina Ribeiro, e no qual se revia.

Marta Jorge nega ter tomado qualquer posição de apoio ao discurso de André Ventura na cerimónia do 25 de Abril numa página do Facebook de um militante do Chega, como alude o comunicado do BE.

"Apenas coloquei um comentário básico em relação a uma declaração concreta e que tinha a ver com a corrupção" da classe política, disse, considerando que tem direito à opinião.

Marta Jorge disse discordar da postura que o BE tem vindo a adotar na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos (onde, com o seu afastamento, passou de quatro para três eleitos), criticando a assunção de posições nacionais que nada têm a ver com a realidade do concelho e defendendo o exercício de uma "oposição crítica, mas construtiva".

Luís Gomes, vereador no executivo municipal de Salvaterra de Magos e coordenador distrital do BE, disse à Lusa que Marta Jorge sempre agiu em conformidade com as posições do partido, com algumas exceções pontuais, tendo sido o teor de um 'post' sobre o discurso de André Ventura colocado na página de um amigo que esteve na origem do afastamento.

Com uma população de 22.053 habitantes (censos de 2011) e quatro freguesias, o concelho de Salvaterra de Magos é liderado pelo Partido Socialista, que detém cinco dos sete lugares do executivo municipal (os outros dois são do BE) e 14 dos 25 eleitos da Assembleia Municipal.