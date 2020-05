Covid-19: Alunos podem faltar às aulas presenciais mas ensino à distância não fica garantido

O Ministério da Educação já enviou para as escolas orientações com medidas para que possam receber os alunos do ensino secundário, tal como havia anunciado no Parlamento o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Dentro de duas semanas, os alunos do 11.º e 12.ºano deverão voltar a ter aulas presenciais às disciplinas a que realizarem exames nacionais, depois de mais de um mês e meio com apenas aulas à distância devido à pandemia de covid-19.

"Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de serviço remoto", lê-se no documento a que a SÁBADO teve acesso.

As normas indicam ainda que se o aluno pertencer a um grupo de risco, a "escola deve facilitar apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada".



Saiba todas as medidas que têm que ser aplicadas aqui.