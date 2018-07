Pedro Filipe Soares não gostou da atitude do PAN perante os projectos do BE sobre touradas.

O Parlamento chumbou esta sexta-feira o projecto do PAN para proibir as corridas de touros, mas no BE há quem ache que o partido liderado por André Silva perdeu uma oportunidade para alcançar um avanço na luta anti-touradas por ter "vistas curtas".



O líder parlamentar bloquista Pedro Filipe Soares queria levar a debate propostas para acabar com os apoios públicos às touradas e para obrigar a que as televisões só pudessem transmitir espectáculos tauromáquicos após as 23 horas e com bolinha vermelha. Mas o PAN impediu que os projectos fossem discutidos esta sexta-feira.



Como era o PAN a ter a iniciativa do debate, tinha a prerrogativa de deixar ou não arrastar as iniciativas de outros grupos parlamentares sobre o mesmo tema. André Silva decidiu não agendar os projectos bloquistas e agora, nota fonte do BE à SÁBADO, "provavelmente o agendamento já só será possível na próxima sessão legislativa".



"É pena e mostra vistas curtas, não ajuda o movimento [anti-touradas] colocar os interesses de um partido à frente das reivindicações", criticou Pedro Filipe Soares no Twitter.





O PAN impediu que o Bloco fizesse hoje o debate de projetos sobre o fim dos apoios públicos e sobre restrições da emissão televisiva de espetáculos tauromáquicos.



Uma fonte bloquista explica que pelo menos as restrições à transmissão televisiva das corridas de touros podiam ter sido aprovados. "É um projecto muito equilibrado e tínhamos essa expectativa", afirma a mesma fonte, que lamenta que esse passo não tenha já sido dado esta sexta-feira.O projecto do PAN foi chumbado com os votos contra de PS, PSD PCP e CDS. Oito socialistas (Ana Passos, Luís Graça, Diogo Leão, Tiago Barbosa Ribeiro, Rosa Albernaz e Carla Sousa) e um social-democrata (Cristóvão Norte) votaram a favor, ao lado de BE e PEV, e 12 parlamentares do PS abstiveram-se (Sónia Fertuzinhos, Paulo Trigo Pereira, Elza Pais, João Torres, Alexandre Quintanilha e Filipe Neto Brandão). O deputado Carlos Matias do BE votou contra.