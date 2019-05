A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, anunciou esta sábado no Porto a sua recandidatura ao cargo nas eleições que vão decorrer dentro de seis meses.

"Eu estou aqui inteira, livre, como sempre estive, para vos dizer que podem contar comigo para mais quatro anos se essa for a vossa vontade. Se essa for a vontade dos enfermeiros portugueses", afirmou Ana Rita Cavaco no seu discurso de encerramento da I Convenção Internacional dos Enfermeiros, que hoje termina no Porto.