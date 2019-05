Raio-x ao animal político António Costa

Domingo à noite, depois dos anúncios do CDS e do PSD de que não votariam a proposta sobre a contagem do tempo de serviço dos professores sem lhe acoplarem uma cláusula (ou várias), de travão financeiro, o terreno parecia estável: a crise estava fechada e pouco mais de surpreendente poderia acontecer. Será que não? A dúvida era de um dirigente do PSD. "Tem que se ter em conta quem está do outro lado, com ele nunca se sabe..." O tom era de crítica, mas crítica preocupada.Esta é a imagem que António Costa criou: a do animal político que cheira o sangue num adversário ferido e vira a mesa do jogo num minuto. Nos dias seguintes, surgiu no PSD, para toda a direção, a indicação de que entrevistas, só por escrito. Não por temor, assegurava-se, mas porque o diabo está nos detalhes: e Costa sabe usar qualquer detalhe, há que ter cuidado. Será, em todo o caso, respeito. A própria declaração de Rui Rio, foi escrita, calibrada ao milímetro, sem direito a perguntas, e o líder não acrescentou um grama de improviso ao que estava no papel. E não foi por acaso. Depois do susto de quinta-feira à noite, Costa deixou a oposição a mover-se em bicos de pés, ou em sobressalto: Assunção Cristas, do CDS, desdobrou-se em declarações. Enquanto isso, Costa deu uma entrevista serena à TVI, na segunda-feira. Rio só o seguiria na terça.A questão é: isso vale votos? O percurso de Costa, o que mostra?

