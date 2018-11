Microchips de veterinários e de juntas de freguesia têm sistemas diferentes, o que leva a que muitas vezes seja impossível encontrar donos de animais abandonados ou perdidos. Segundo o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários (SNMV), "existem discrepâncias entre os registos" da base de dados oficial da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) – o Sistema de Identificação de Canídeos e Felídeos (SICAFE) – e as informações que os veterinários inserem no Sistema de Identificação e Recuperação Animal (SIRA).

Na base de dados dos veterinários, explica o jornal i, os registos são feitos pelos médicos veterinários na altura em que é colocado o microchip. No SICAFE o registo é realizado pelas juntas de freguesia, sistema que, de acordo com o SNMV, "sempre teve insuficiências". Tutelada pelo Ministério da Agricultura, a DGAV não tem informações sobre o número de registos por inserir no SICAFE.