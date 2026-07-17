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Barómetro NOW: Portugueses consideram que todos os líderes partidários estão com uma má atuação

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O resultado mais importante é a significativa descida do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.

Os portugueses consideram que os líderes partidários estão com uma má atuação. De acordo com a sondagem da Intercampus para o NOW e CMTV deste mês, é possível observar valores todos negativos. As médias são muito parecidas à sondagem anterior do mês de junho e até com a reposição dos valores do mês de maio. Apesar das médias negativas, Rui Tavares é o que tem uma média maior com Mariana Leitão a aparecer logo a seguir.  

Portugueses consideram que todos os líderes partidários estão com uma má atuação
Portugueses consideram que todos os líderes partidários estão com uma má atuação NOW

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