Barómetro NOW: Portugueses consideram que todos os líderes partidários estão com uma má atuação

O resultado mais importante é a significativa descida do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.

Os portugueses consideram que os líderes partidários estão com uma má atuação. De acordo com a sondagem da Intercampus para o NOW e CMTV deste mês, é possível observar valores todos negativos. As médias são muito parecidas à sondagem anterior do mês de junho e até com a reposição dos valores do mês de maio. Apesar das médias negativas, Rui Tavares é o que tem uma média maior com Mariana Leitão a aparecer logo a seguir.



Portugueses consideram que todos os líderes partidários estão com uma má atuação NOW

Leia o artigo na íntegra no site do NOW