Exames nacionais: Notas do 9.º ano não serão afixadas hoje

Notas dos exames do 11.º e 12.º ano serão publicadas às 19h30 desta sexta-feira.

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Os resultados das provas do 9.º ano não serão afixados esta sexta-feira, ao contrário dos exames dos 11.º e 12.º anos, cujos resultados deverão ser publicados ainda hoje, até às 19h30, informou o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).



Exames nacionais envoltos em polémica Ricardo Ponte

"Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje", lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.

As provas do 9.º ano, obrigatórias para concluir o 3.º ciclo, decorreram há um mês e, pela primeira vez este ano, realizaram-se em formato digital.

No dia 17 de junho, os alunos foram avaliados a Português, seguindo-se a prova de Matemática, no dia 22 de junho.

A segunda fase, inicialmente prevista para decorrer entre os dias 16 e 20 de julho, foi igualmente adiada.

Segundo o calendário publicado pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) no dia 03 de julho, a prova de Português foi reagendada para terça-feira (dia 21), seguindo-se a de Matemática na quinta-feira (dia 23).

Inicialmente, estava prevista para terça-feira a publicação das notas das provas do 9.º ano, à semelhança dos exames nacionais do ensino secundário, mas os constrangimentos registados na classificação digital obrigaram o Governo a adiar a afixação das pautas das várias avaliações externas.

Com Lusa