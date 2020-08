Banhos interditados em duas praias de Cascais devido a Medusa

As praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril, em Cascais, estão hoje interditadas a banhos, com o hastear da bandeira vermelha após ter sido detetada a presença de 'Medusa Velella', avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"As entidades envolvidas vão manter a monitorização desta situação e a interdição de ida a banhos será levantada assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança", informou a AMN, em comunicado, adiantando que a ação nestas praias foi articulada entre a delegada de saúde local, o capitão do porto e a Câmara Municipal de Cascais.

A decisão de hastear a bandeira vermelha nas praias de Carcavelos e de São Pedro do Estoril, em Cascais, distrito de Lisboa, foi determinada hoje pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, "após ter sido detetada a presença de 'Medusa Velella' nestas praias".

Neste âmbito, a AMN anunciou que se encontra interditada a ida a banhos nestas praias, "por uma questão de salvaguarda dos banhistas, após ter recebido o alerta para o aparecimento destes organismos pelos nadadores-salvadores destas praias".

Nos últimos dias, a presença de 'Medusa Velella' foi registada na Praia da Vieira, na Marinha Grande, distrito de Leiria, o que levou também ao hastear da bandeira vermelha e ao desaconselhamento de ida a banhos, medidas que foram levantadas na segunda-feira, depois de dois dias sem deteção de presença de 'Medusa Velella' no mar, informou o comandante da Capitania do Porto da Nazaré.