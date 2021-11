Eleições na Maçonaria marcadas por trocas de acusações

Depois de uma primeira volta sem incidentes, a temperatura eleitoral começou a subir na segunda volta das eleições para Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), uma das maiores obediências maçónicas em Portugal. Num email enviado para dezenadas de maçons, José Paupério Fernandes, um maçon do Porto, descreveu uma situação envolvendo pagamentos em dinheiro a Fernando Cabecinha, o vencedor da primeira volta. Este acabou por ser obrigado a reagir, dizendo estar em curso uma "campanha de difamação".



Foi a 25 de outubro, através de um email, que José Paupério Fernandes contou a história de como contratou os serviços de Fernando Cabecinha, seu irmão no Grande Oriente Lusitano, lhe pagou em dinheiro e acabou constituído arguido por fraude fiscal. "O Fernando Cabecinha foi pago em dinheiro o valor acordado ,pelas razões de força maior por ele invocadas", referiu na mensagem de correio eletrónico, a que a SÁBADO teve acesso.



Paupério, que também assina a comunicação com o seu nome simbólico "Garibaldi" (general italiano, 1807-1882), refere ainda ter sido notificado pela Autoridade Tributária para uma inspecção e que, por várias vezes, o questionaram sobre as saídas de dinheiro da empresa, chegando a suspeitar se as mesas estariam relacionadas com "fatura falsa" ou "suborno a alguém" da Agência para a Competitividade e Inovação, entidade que aprovou um projeto da empresa de José Paupéria, para o qual Fernando Cabecinha terá prestado serviços.