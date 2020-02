O ministro das Infraestruturas e da Habitação disse hoje que "mais de 400 mil passageiros não virão a Portugal este Verão" por falta de capacidade aeroportuária e que o país está "a pagar caro" o adiamento de investimentos.

"Mais de 400 mil passageiros não virão a Portugal este verão", porque "não há capacidade aeroportuária", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

"Andamos aqui todos há décadas a brincar aos aeroportos, a adiar decisões de investimento e hoje estamos a pagar caro", acrescentou o ministro, numa referência aos adiamentos na decisão sobre a construção um novo aeroporto e a sua localização.

Questionado por alguns deputados sobre a construção do novo aeroporto no Montijo e a decisão favorável condicionada na Declaração de Impacto Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o governante considerou que é preciso "encontrar equilíbrio entre defesa do ambiente e defesa do povo".

Em 08 de janeiro de 2019, a ANA -- Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa e transformar a base aérea do Montijo, na margem sul do Tejo, num novo aeroporto.

O aeroporto do Montijo poderá ter os primeiros trabalhos no terreno já este ano, depois da emissão da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) e da reorganização do espaço aéreo militar e após os vários avanços registados em 2019.