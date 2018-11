Uma baleia morta, com 20 metros, deu esta terça-feira à costa em frente à localidade de Barra de Mira, já próximo da praia do Areão, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil Municipal de Mira. O animal deverá ser removido do local no máximo até quarta-feira de manhã, referiu o capitão do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

"A nossa intenção é remover ainda hoje. Mas, devido à grande dimensão do animal e ainda ao seu estado de decomposição, poderá ser normal isso acontecer só na quarta-feira de manhã", disse.

Em causa está uma baleia comum, macho, com 18,5 metros e quase nove toneladas.

"Vamos recorrer a uma retroescavadora dos serviços municipalizados de Mira", explicou ainda o responsável.