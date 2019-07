Os municípios de Baião e Resende vão avançar em conjunto para a construção de um centro de recolha oficial de animais que será comparticipado por fundos da administração central, informou esta quarta-feora fonte autárquica.

Segundo a fonte, o futuro equipamento situar-se-á no concelho de Resende, na margem esquerda do rio Douro, e custará cerca de 250 mil euros.

Prevê-se que a empreitada possa ser comparticipada em 100 mil euros pelo Governo, cabendo o restante aos municípios.

Segundo a fonte, o local da empreitada foi recentemente visitado pelos dois presidentes de câmara, Paulo Pereira, de Baião (Porto), e Garcez Trindade, de Resende (Viseu).

No caso de Baião, o concelho já conta, há alguns anos, com um abrigo animal junto ao centro hípico, com condições para alojar animais vadios ou errantes.