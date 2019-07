Azeredo Lopes constituído arguido no caso de Tancos

Azeredo Lopes foi ouvido por um juiz de instrução na qualidade de arguido, suspeito de ser alegado co-autor dos crimes de denegação de justiça e de prevaricação no caso do aparecimento das armas desaparecidas, avança o jornal Observador.

Azeredo demitiu-se do cargo de ministro da Defesa depois de o ex-director da Polícia Judiciária Militar ter garantido que tinha informado o governante sobre a encenação do aparecimento das armas, em conluio com os autores do furto.

Azeredo sempre negou ter sido informado desta encenação.

O ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes foi constituído arguido no caso de Tancos.