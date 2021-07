Ave causa acidente inédito com avião no aeroporto do Funchal

Um evento "inédito" e com a probabilidade estatística de ocorrer menos de uma vez por cada 10 milhões de horas de voo quase provocou uma "falha catastrófica" que levaria à morte de 112 pessoas (105 passageiros e sete tripulantes) a bordo de um avião da SATA que estava a descolar, em junho de 2011, do Funchal com destino a Copenhaga (Dinamarca). O choque contra um bando de gaivotas na descolagem (evento comum) afetou os dois motores. Mas, caso "extremamente improvável", uma das aves teve um impacto direto na flapeta do manípulo da porta de carga - que só tem 66 cm2 de área - deixando-a aberta em pleno voo.







Avião fotografado durante a aterragem de emergência já com a porta do porão aberta DR

O relatório foi recentemente divulgado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA).