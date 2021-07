Sogra de traficante continua a pagar carro usado por Cabrita

A empresa de Guimarães dona do carro apreendido utilizado oficialmente pelo ministro Eduardo Cabrita, cujo motorista atropelou mortalmente, a 18 de junho, Nuno Santos, de 43 anos, na A6, continua a pagar todos os meses a prestação do BMW 740d. São perto de 500 euros que esta sociedade - que é detida pela sogra do cadastrado a quem o veículo foi arrestado - entrega "religiosa e pontualmente" à sociedade financeira que concedeu o crédito de cerca de 40 mil euros para a aquisição do veículo.







PAULO CUNHA /LUSA