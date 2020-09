A Juventude Popular (JP) anunciou na sexta-feira, em comunicado, que voltou a "reerguer o 'outdoor' que foi vandalizado às portas do Avante!" e revelou ainda ter apresentado uma queixa-crime na PSP.

O líder da JP, Francisco Mota, esteve presente na iniciativa que "voltou a reerguer o 'outdoor' que foi vandalizado" às portas da Quinta da Atalaia, no Seixal, e referiu ter sido "insultado" durante semanas seguidas, destacou a nota.





Mais um momento de consciencialização dos camaradas. #DarVozA`Juventude #JuventudePopular #AcreditarEmPortugal Publicado por Juventude Popular em Segunda-feira, 31 de agosto de 2020

"Depois de semanas seguidas a insultarem-me, ameaçarem-me e a pressionarem-me a desistir de lutar pela igualdade de circunstâncias no meu país, atacam desta forma a liberdade de expressão política da JP", destacou o responsável, citado no comunicado intitulado "O Partido Comunista é o dono disto tudo".

Francisco Mota revelou ainda que a JP apresentou queixa "junto da PSP" e exigiu que haja "imediatamente por parte do Ministério Público uma investigação cabal a estas ações".

"Seremos, sempre, oposição aos extremismos, mas não é pelo Partido Socialista ter estadizado a extrema-esquerda que pode ser normalizada", apontou.

"Rasguem a justiça, rasguem a igualdade, rasguem-nos os cartazes. Nunca nos calarão. Por mais que a extrema-esquerda nos ameace, não vergaremos, porque os valores da liberdade nunca serão hipotecáveis", disse ainda.

Nas imagens divulgadas juntamente com o comunicado, além da queixa-crime apresentada na PSP, é possível ver elementos da JP junto ao cartaz com uma mensagem crítica para com a festa novamente visível.

Para o líder da organização juvenil do CDS-PP, "na Atalaia, neste fim de semana vive-se 'O País das Maravilhas': Sem Impostos, sem restrições e o único festival de verão em 2020 em Portugal. O Partido Comunista virou o dono disto tudo!".